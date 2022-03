La Dernière vie de Julia B.

" J'ai été une bonne actrice quand je me savais désirée, j'ai été une grande actrice quand j'étais amoureuse. " Régis Wargnier nous propose avec ce roman subtil une visite dans les coulisses du cinéma et lève le voile sur la vie secrète de ses acteurs célèbres. " Les gens me regardent, je vois leurs lèvres remuer, je n'entends pas leurs mots, mais je sais ce qu'ils disent. Ils commentent mon allure, mon élégance, mentionnent un film, un rôle, et le couple si glamour que nous formions, William et moi. Ils racontent le temps d'avant en le croyant encore vrai, alors que tout a changé. " Julia B. , célèbre actrice française, s'est retirée du grand écran après une longue carrière internationale. Elle décide de s'installer en Bretagne, où elle possède un manoir qui domine les vergers et la lande jusqu'à l'océan. A soixante-cinq ans, elle convoque les souvenirs de sa gloire passée, les rôles qui l'ont marquée, l'amour de sa vie... Un soir, Abdul, un tout jeune homme, fait irruption dans son jardin, et dans son existence. Leurs destins se mêlent, offrant à chacun une nouvelle chance, peut-être une nouvelle vie. Mais cet équilibre providentiel est délicat, un rien peut le briser.