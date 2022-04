Marianne Bellehumeur T05. Le coeur en folie

Marianne n'est pas très emballée par la nouvelle que lui apprend sa mère et elle trouve vraiment injuste la décision prise par les parents de Noah. L'adolescente vivra une situation plutôt dramatique qui lui fera prendre conscience que la vie peut comporter certains dangers. Sa relation avec Jacob connaîtra un tournant inattendu en raison des comportements étranges de ce dernier. Marianne prendra la décision de se joindre à l'équipe de basket de son école, au grand dam de quelques joueuses. Elle pourra compter cependant sur le soutien de deux nouvelles copines, dont l'une a un grand frère... Avec Le coeur en folie, cinquième tome de la série Marianne Bellehumeur, Lucille Bisson fait vivre à son personnage principal des situations un peu plus dramatiques. Cependant, l'amitié et le contexte familial restent la clé maîtresse pour dénouer les histoires vécues par la jeune fille.