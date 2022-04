Les secrets des génies

Dans l'imaginaire populaire, les génies sont décrits comme des personnes incroyablement créatives, tendues vers un seul but depuis leur naissance : leur accomplissement créatif exceptionnel. L'exploration de leurs biographies bouscule cette idée reçue. Ce livre démontre que la créativité n'est pas réservée aux personnalités exceptionnelles, elle est présente en chacun de nous. La créativité est à la source même de la culture et de l'humanité. Elle a permis à notre espèce de s'adapter, d'innover et d'agir sur son environnement. Tout le monde possède ce potentiel, mais peu d'entre nous savent comment le développer et le réaliser. Qu'est-ce qui fait qu'un individu est créatif ? Quelles sont les conditions qui favorisent l'éclosion de son potentiel créatif ? En s'appuyant sur les travaux de la psychologie scientifique, de la sociologie, de la philosophie ou de l'histoire de l'art, et à partir d'exemples de grands créateurs dans tous les domaines, ce livre donne des clefs à chacun d'entre nous pour exprimer son potentiel. Un éclairage novateur sur la créativité qui pourrait changer votre vie.