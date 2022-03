Explorateurs de l'Histoire. Christophe Colomb a-t-il vraiment découvert l'Amérique ?

Deux enfants voyagent dans le temps pour trouver dans l'Histoire des réponses à leurs questions d'aujourd'hui. Dans ce titre, ils enquêtent sur le vrai rôle de Christophe Colomb. Alors qu'ils regardent la télévision, Sara, 12 ans, et Jules, 8 ans, sont surpris de voir des manifestants détruire des statues de Christophe Colomb. Pourquoi tant de colère envers celui qui a trouvé l'Amérique et fait tant de grandes découvertes ? Pour mieux comprendre, leur baby-sitter Eole, un Passeur de Temps, les emmène en 1502 pour participer à l'une des expéditions de Colomb. Au cours de ce voyage mouvementé dans le passé, Sara et Jules découvrent que le grand homme n'est pas si héroïque qu'ils le pensaient... Un livre de qui rend l'histoire accessible et attrayante grâce à la fiction destinés aux enfants de 8 ans et plus.