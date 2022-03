Isaïah et Agathe officient comme exorcistes à Paris. Lui pratique la magie hoodoo, elle possède un don de double vue. Ensemble, ils chassent les fantômes qui hantent des maisons habitées, et leur affaire connaît un succès grandissant. Lorsqu'un jeune couple les engage pour effectuer un exorcisme dans un vieux domaine breton sur le point d'être transformé en maison d'hôtes, ils se préparent à une banale intervention. Mais le cas se révèle bien plus épineux que prévu. D'inquiétantes légendes entourent le mystérieux manoir de Ker ar Bran et son phare délabré, les voisins sont sur le qui-vive. Pour comprendre et conjurer les origines du Mal, le duo devra se plonger dans le sombre passé de ce village du bout du monde... Avec Le phare au corbeau, Rozenn Illiano nous livre un roman à l'atmosphère unique mêlant fantastique, enquête, folklore breton et une bonne dose d'humour.