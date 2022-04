Moustiques, tiques, mouches piqueuses, moucherons, mille-pattes, puces, mites, punaises, cafards, fourmis, araignées... : ce ne sont pas les petites bestioles marchantes, volantes ou rampantes qui manquent. Agaçantes, toujours prêtes à troubler le plus magnifique des pique-niques ou la plus agréable des soirées en terrasse, elles agacent les animaux de compagnie, perturbent les jeux des enfants, gâchent le plus beau moment de farniente. Heureusement, l'alternative naturelle existe. Et elle se montre tout à la fois très efficace, beaucoup plus économique que les produits toxico-chimiques du commerce et d'une véritable innocuité. Découvrez les insecticides naturels !