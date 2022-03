Ma première peinture magique la ferme. Avec un pinceau

Il suffit de passer le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour faire apparaître les couleurs des scènes imagées et animer les animaux de la ferme. Un tracteur infatigable, un épouvantail bienveillant et un poussin qui pépie figurent parmi les scènes imagées toutes simples de ce livre de coloriage magique conçu pour les jeunes enfants. Leurs magnifiques couleurs apparaissent comme par enchantement lorsqu'on passe le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc.