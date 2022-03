Le corps désabusé. Vivre après le viol et les agressions sexuelles

Ce livre part à la recherche de quelque chose de perdu. Il s'enquiert de la perte de soi, du naufrage du corps et de la déliquescence des sensations qui font suite à l'agression sexuelle et au viol. Mais comme après la traversée d'un tunnel, il s'efforce aussi d'esquisser le chemin d'une reconquête vitale de soi, à travers récits, analyses, témoignages de victimes de ces violences. D'un corps à l'autre apparaissent des plaies qui mettent en question toutes sortes de constructions relatives à l'existence. Au fil du travail entrepris, des concepts sont posés, nécessaires à une prise de conscience de l'ampleur de cette violence et de ses effets, au gré des souvenirs échangés, des images remémorées, des progrès constatés dans l'émancipation à l'égard de ces séquelles. La réflexion philosophique oeuvre alors à une prise de conscience, en rendant lucide, en conduisant, contre la confusion et l'ignorance, à l'évidence d'une connaissance claire de ce qui est enduré silencieusement.