Guérir du psoriasis. L'alternative naturelle

Ce livre, qui est le fruit de nombreuses années d'expérience et d'études menées sur une maladie aussi incroyablement répandue que le psoriasis, propose toute une série de conseils et remarques. Tous les chapitres proposent aux lecteurs des informations pour apprendre à mieux connaître cette maladie souvent invalidante, ainsi que les outils qui permettent de la surveiller et de s'en débarrasser. L'auteur analyse les raisons qui déclenchent le psoriasis, tout en indiquant le régime alimentaire à suivre pour une meilleure qualité de vie et pour accentuer l'effet des traitements équilibrés.