Le théâtre. Analyses littéraires et scéniques.

L'approche du genre théâtral résiste souvent à l'analyse : genre complexe par son caractère bitensif, on réduit trop souvent son étude à un simple texte, négligeant toute sa perspective scénique pourtant essentielle. Proposant une double approche de dix-sept pièces d'un répertoire allant de l'Antiquité à nos jours, choisies à la fois pour leur importance dans l'histoire et à la fois parce qu'elles ont été captées, cet ouvrage se propose justement d'analyser ces deux temps de la création théâtrale. Confrontant une approche textuelle et scénique, cette étude permet de faire émaner des sens et des approches pluriels. Agrémentée par des encarts historiques, critiques, ou esthétiques, elle cherche aussi à rendre accessibles les oeuvres présentées à un public large, allant des classes de lycées à l'enseignement supérieur, proposant un enrichissement à la fois pour des étudiants en lettres ou en arts du spectacle, que pour des amoureux de la littérature ou de la scène. Romain Berry est professeur agrégé. Il enseigne les Lettres en CPGE au Lycée Fauriel (Saint-Etienne). Laurent Russo est professeur agrégé. Il enseigne les Lettres et le Théâtre en CPGE au Lycée Mistral (Avignon).