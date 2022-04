Ce serait sans doute faire une erreur que de chercher à introduire à la psychanalyse en 2022 comme on le faisait au siècle passé. Nul n'ignore plus qu'elle opère exclusivement par la parole, qu'elle est l'objet de violentes critiques et qu'elle a donné naissance à de nombreux courants contradictoires. En la matière, les prises de position sont souvent virulentes et irréconciliables. Alors, à défaut d'une objectivité sans doute inaccessible, préférons l'honnêteté et ne masquons pas notre orientation. Nous nous proposons d'introduire à la psychanalyse découverte par Freud et réinventée par Lacan. D'où vient-elle ? En quoi consiste-t-elle ? Quel effet produit-elle ? Voilà les trois questions auxquelles nous essayons de répondre en rappelant d'abord que la psychanalyse naît au confluent de la philosophie et de la médecine, qu'elle roule tout entière ensuite sur une redéfinition à nulle autre pareille de l'inconscient et qu'elle vise enfin à susciter une mutation subjective. Mue précise et intime qui ne s'éprouve pas tant dans l'ineffable qu'elle se prouve par la raison. Emmanuel Maudet est agrégé et docteur en philosophie, enseignant en CPGE.