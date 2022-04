Là où poussent les coquelicots

Sébastien et Nadia semblent filer le parfait amour. Mais tout bascule quand Nadia disparaît, sans laisser de traces, juste après l'accouchement de leur fille, Léa. Ses dernières images sont celles des caméras de l'hôpital qui la montrent en train de quitter les lieux, abandonnant sa fille le jour même de sa naissance. Durant trois années, Sébastien ne cesse de la chercher, désespérément, perdu dans une vie qu'il ne reconnaît plus et où seule la joie de Léa lui offre une bouée pour ne pas sombrer. Jusqu'au jour où, enfin, un impensable début de réponse se dessine à l'horizon. Que s'est-il passé réellement ce jour-là ? Bruno Watelet est né le 7 juin 1989 en Belgique, dans la région de Sambreville. Aspirant en premier lieu à une carrière d'acteur, il a suivi une formation en "arts et expression" durant ses études secondaires. Entre le catch (qu'il pratique depuis 2008), le septième art et la littérature, c'est avant tout quelqu'un de passionné, de touche à tout. Fils de bibliothécaire, il fut plongé dès son plus jeune âge au coeur des livres et sa créativité plaça l'écriture comme une alliée au quotidien.