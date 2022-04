Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme. Récits et témoignages

" Le contenu : Cet ouvrage propose un accompagnement des personnes étant ou ayant été victimes de pervers narcissiques : - Reconnaître et comprendre ses traumatismes : une explication des stratégies mises en place par les pervers narcissiques et des conséquences sur leurs victimes ; - Se reconstruire : des conseils pour rétablir sa confiance en soi, son estime de soi, sa sécurité interne ; - La guérison des traumatismes : présentation des thérapies adaptées (théorie polyvagale, psychologie positive, psychothérapie EMDR, etc.) - De nombreux récits et témoignagesétayent et illustrent chacun de ces éléments. " Le public : Les personnes ayant été victimes de pervers narcissiques, mais aussi leur entourage et les thérapeutes qui les accompagnent. " L'auteur : Christine Calonne est psychothérapeute, spécialisée depuis 30 ans dans le domaine de la recherche sur la perversion narcissique et dans le traitement des victimes et des pervers narcissiques.