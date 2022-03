Et si ça existait ?

Un album pour inviter l'enfant à imaginer le métier qui lui ressemble vraiment ! Achille et Salomé, se baladent en rêvassant au métier qu'ils feront plus tard. Salomé d'abord très cadrante avec son frère finit par se laisser aller au jeu de l'imagination. Ensemble, ils explorent le champs des possibles, laissent libre cours à leurs envies, inventent des métiers encore inconnus mais plus séduisants les uns que les autres. Au travers des questionnements d'Achille et de sa soeur sur ce qu'ils aimeraient faire plus tard, on aborde la question de la recherche de soi, de la motivation et des barrières auxquelles un enfant peut faire face lorsqu'il laisse ses désirs et son imaginaire s'exprimer. Pour pouvoir s'écouter et trouver ce que l'on aime, il faut parfois faire fi des avis qui nous poussent à rentrer dans le moule. Achille et sa soeur au fur et à mesure de leur discussion font place à leur rêverie et leur imaginaire.