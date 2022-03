Les espaces publics urbains. Penser, enquêter, fabriquer

Depuis plusieurs décennies, les formes, les usages et les statuts de l'espace public se sont considérablement diversifiés. Néanmoins, chercheurs et observateurs de l'urbain peinent à appréhender ces évolutions en recourant à des grilles de lecture souvent normatives ou homogénéisantes. Ce livre propose un pas de côté par rapport aux lectures dominantes de l'espace public et montre que les approches spatialisées telles qu'elles se sont développées dans la recherche francophone, à l'interface de la géographie et d'autres sciences sociales, peuvent contribuer à saisir ce renouvellement. Il s'agit de réexplorer les espaces publics urbains en s'appuyant sur des questionnements, des terrains et des méthodes variés, qui se renforcent et s'éclairent mutuellement. Sans rechercher l'exhaustivité, ce livre pose ainsi de nombreux jalons pour renouveler les manières de définir, d'enquêter et d'analyser les espaces publics, en considérant ces derniers comme des points d'entrée pour étudier plus largement des processus socio-spatiaux.