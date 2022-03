Isolation thermique extérieure par enduit sur isolant PSE. Mise en oeuvre sur parois en béton ou en maçonnerie

Le présent guide traite de l'ITE par enduit sur isolant en polystyrène expansé (PSE) appliqué sur l'extérieur des façades en maçonnerie ou en béton, en travaux neufs et en rénovation. Il s'agit d'une des techniques d'ITE les plus répandues en France. Ces systèmes assurent pour la paroi les trois fonctions suivantes : l'isolation thermique, la protection contre les sollicitations climatiques et le parement, en donnant à la façade son aspect final. Ce guide illustre la conception et la mise en oeuvre des systèmes d'ITE : - Quels sont les critères de choix et les supports admissibles ? - Comment mettre en oeuvre les composants (isolant, sous-enduit, finitions, etc.) ? - Comment traiter les points singuliers ? - Comment gérer l'entretien, la rénovation et la réfection des dégradations ? L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) est réalisable sur les bâtiments neufs comme sur les bâtiments existants. Elle permet de traiter une grande partie des ponts thermiques linéiques, notamment ceux localisés aux jonctions façade-plancher intermédiaire et façade-refends. Elle contribue également à l'amélioration de l'inertie thermique du bâtiment. La nouvelle édition de ce guide met en avant les évolutions dans le domaine des composants et met l'accent sur les critères de choix. Les modifications les plus importantes par rapport à la 1re édition sont les suivantes : - prise en compte des nouveaux textes qui régissent les ETICS : E-Cahiers du CSTB 3035_V3 (qui remplace la V2) et EAD 040083-00-0404 (qui remplace l'ETAG 004). - évolution du contexte réglementaire, notamment la sécurité incendie (arrêtés d'août 2019) et la RE2020 (qui remplacera à terme la RT 2012).