Hasard et erreur dans les grandes découvertes scientifiques

L'histoire des sciences nous montre que si la logique et le raisonnement sont pour beaucoup dans les grandes découvertes scientifiques, le hasard et l'erreur interviennent également dans bon nombre d'entre elles. A côté des plus célèbres comme celle de la radioactivité, cet ouvrage présente plusieurs exemples méconnus de hasards et d'erreurs ayant favorisé ou empêché leur réalisation. On y découvrira ainsi d'heureux hasards, comme par exemple celui qui permit à Archimède d'énoncer son célèbre principe, mais, aussi de malencontreux, comme celui qui priva Ampère de la découverte de l'induction électromagnétique. On y trouvera également d'heureuses erreurs, comme par exemple celle de Ptolémée qui conduit Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique, et, aussi de malencontreuses, comme l'inavouable erreur qui amena Henri Poincaré à la découverte du chaos déterministe.