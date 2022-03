De l'assassinat considéré comme un des arts juridiques

Les études de Droit et littérature, qui envisagent le droit dans la littérature et le droit comme littérature, prennent une importance grandissante en France depuis quelques années. Jamais cependant la question n'a été abordée sous l'angle des littératures policières, qui entretiennent un rapport évident avec le droit au moins pénal. Les 13 contributions réunies dans ce volume, à l'issue d'une riche journée d'étude, viennent combler cette lacune. Balayant la totalité du prisme, du Detective novel le plus classique au roman noir le plus contemporain, elles visent à montrer comment le polar traite du droit et même s'en nourrit, mais aussi comment il permet d'en révéler les impensés, qu'il s'agisse de rétablir un ordre social idéal ou de dénoncer une anomie triomphante.