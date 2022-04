Fiches d'Introduction en Bourse

Composé de 15 fiches, cet ouvrage offre un panorama de la situation actuelle du marché boursier français, et propose des pistes de reflexions aux PME quant à leur introduction en bourse afin de financement. Il se divise ainsi en 2 grandes parties : - problèmes généraux du financement des entreprises (financement monétaire, rôle de la thésaurisation et de l'épargne, analyse des titres cotés en bourse, origine et situation actuelle de la Bourse de Paris, formation des cours boursiers, indices boursiers) ; - introduction en bourse (les raisons d'une inscription sur le marché, les méthodes permettant d'évaluer le premier cours, les différentes contraintes, la détermination du prix d'introduction, le risque ultérieur de perte de contrôle, l'éventualité d'une sortie du marché, l'actualité des introductions en bourse. Une dernière fiche présente un exemple d'introduction qui résume tous les éléments précédents).