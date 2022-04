Cet ouvrage guide le lecteur le long du parcours stratégique en entreprise : de sa planification à la mise en oeuvre par des projets collectifs ... avec succès. Pour ce faire, il combine trois grands thèmes, étroitement liés : - La planification stratégique, en tant que boussole des énergies de l'organisation et grille de priorisation des initiatives à mener et des moyens à mobiliser ; - L'exécution stratégique, par les projets et programmes, au sein de portefeuilles de projets optimisés, orchestrés par les plans opérationnels annuels ; - La gestion du changement, qui fait la part belle à la cocréation, à la facilitation des transitions et à l'intégration des dynamiques humaines - le tout démontrant l'énorme potentiel d'un collectif guidé par un objectif (stratégique) commun. L'originalité de cet ouvrage, hormis son caractère systémique, est de mettre en avant, pour chaque domaine, une échelle de maturité basée sur le concret (que le lecteur est invité à compléter dans l'ouvrage pour auto-évaluer les pratiques de son organisation), des exemples réels (issus d'entreprises basées dans différents pays, représentant différents secteurs, marchands et non-marchand) et, bien sûr, quelques conseils quant aux pièges à éviter.