Rando-biere en drome-ardeche

Amateurs de bières artisanales ? Suivez le guide ! Partez à la découverte de randonnées originales, urbaines ou insolites dans la Drôme et en Ardèche. Toutes ont eu la bonne idée de se dérouler à proximité de brasseries artisanales de qualité. Vous pourrez ainsi marier plaisir de la marche et dégustation zythologique (étude de la bière). Des haut-plateaux du Vercors aux méandres des rivières sauvages, des déserts cévenols aux sites naturels époustouflants, en passant par les richesses patrimoniales des bourgs et des paysages pastoraux, laissez-vous surprendre par l'étonnant renouveau brassicole de la région qui relance toute une économie (houblonnière, malterie) prête à recréer des bières de terroir de qualité.