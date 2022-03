Le privilège d'une éducation transnationale. Sociologie historique du baccalauréat international

Ce livre interroge l'internationalisme politique à travers le prisme de l'éducation. Comment des lycées peuvent-ils être internationaux ? Comment se construit la légitimité d'une école dite internationale ? Peut-on appréhender les rapports de ces écoles entre elles et avec les établissements qu'elles désignent par opposition comme "locaux" , voire "nationaux" . Comment expliquer leur élitisme ? Il répond à ces questions à partir du cas du baccalauréat international, diplôme privé de fin d'études secondaires chapeauté par une organisation à but non lucratif. C'est en examinant la construction des règles et des normes unifiant des lycées à l'échelle intercontinentale, au délà de la diversité prônée, qu'il permet de comprendre l'actualité de leurs usages et reconfigurations. Ce livre pose les bases d'une sociologie de l'éducation internationale à la croisée des domaines séparés : domination, organisations et biens symboliques. Il offre une analyse inédite de ce que veut dire "être international" aujourd'hui.