Le Parc naturel régional du Pilat à pied. réf. PN05

22 promenades à travers le PNR du Pilat, site naturel riche en contrastes. A l'est, les coteaux viticoles aux ambiances méditerranéennes surplombent le Rhône et mille mètres plus haut s'étendent des espaces couverts de landes. A l'ouest, vers le Velay, on atteint les prairies des hauts plateaux. Conditionnés par le relief, les villages et les bourgs peuvent présenter des aspects bien marqués en fonction de leur situation : accroché à flanc de montagne comme Le Bessat, en ligne le long du Rhône comme Condrieu, niché dans une vallée ou un ravin comme Malleval.