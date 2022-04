Ger Monasty

Où se réveille Peter Jennings ? Son dernier souvenir est l'image de la Tour bleue de Sükhbaatar Square à Oulan-Bator. Ce sont pourtant des inscriptions en tibétain et en caractères cyrilliques ainsi qu'un monastère à deux pas de la Russie et des yourtes qu'il découvre à son réveil. Pas de doute, Jennings est en Mongolie. Mais que fait-il là alors qu'il se rendait à Delhi ? Besca, le dernier moine de Ger Monastry, ou encore Ger Khiid, le monastère de la yourte, va lever un coin de la toile, mais en interdira l'accès à Jennings de Boston, Massachusetts. C'est bien beau tout ça. Mais pour la visite ? Il n'y a pas de porte pour entrer en ce lieu sacré. Un livre évoque bien l'existence d'un puits et d'une caverne à l'harmonie parfaite, mais personne n'a pu l'atteindre.