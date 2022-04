Les dessins regroupés dans cet ouvrage sont, pour la plupart, tellement inédits qu'ils ne devaient pas être publiés - plaisirs solitaires de leur auteur, tracés sans préméditation, sans besoin autre que l'expression d'une main qui ne peut arrêter de dessiner ce vers quoi elle tend. Ils faisaient initialement le bonheur des proches de Vince, seuls mis dans la confidence, avant d'alimenter son instagram et de faire l'objet, enfin, d'une exposition organisée par la galerie Barbier. Le présent ouvrage est le complément et le catalogue augmenté de cette exposition, compilant plus de 200 dessins : sur des post-its, des enveloppes, du papier à dessin (aussi), se dévoilent autant de corps féminins, des érotiques mâtinés d'influences symbolistes, pops, sulfureuses ou candides, parfait syncrétisme des multiples influences qui nourrissent la légendaire curiosité graphique de leur auteur.