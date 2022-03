L'arbre face au monde. Vies et destin de Carl Alexander Simon

Carl Alexander Simon est un peintre allemand de la première moitié du xixe siècle, un "petit maître" oublié des anthologies d'histoire de l'art. L'auteur nous invite à faire connaissance avec cet artiste exilé au Chili en 1850, à travers un journal imaginaire auquel le peintre confie ses doutes, ses espoirs, mais aussi ses réflexions sur la peinture, sur la nature avec laquelle il communie, et sur la liberté à conquérir, essentielle à tout artiste, pour trouver sa propre voie. Exalté par sa soif de voir, de ressentir les couleurs, les senteurs, les émotions profondes de ce Nouveau Monde, si loin, si différent de son Europe natale, Carl Alexander Simon pose un regard fraternel sur ce pays qui l'accueille et sur ses peuples autochtones dont il se sent particulièrement proche. Alternant poèmes et prose, Carles Diaz nous emmène dans un voyage initiatique au sud du Chili, par-delà les montagnes et les forêts de Patagonie, où le peintre disparut mystérieusement en 1852.