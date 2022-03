Ecoparentalité. Des relations familiales écologiques

L'écoparentalité est un mode d'être du parent qui tisse des relations écologiques avec tous les êtres vivants et en premier lieu avec ses enfants. Elle se développe dans certaines pratiques puériculturelles et éducatives qui tendent à respecter les besoins de tous dans la relation, parents, enfants, famille, société, nature. Elle implique une sollicitude envers les besoins physiologiques, les rythmes biologiques, de développement et d'apprentissage de l'enfant, envers ses capacités d'expression, son individualité, sa sensibilité, ses points de vue, ses choix, sa confiance, son estime de soi et son abord joyeux de l'existence. La naissance physiologique, l'allaitement, le portage, la proximité physique en général sont des façons optimales de tisser une relation écologique avec son enfant.