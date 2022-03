Utopie pour certains, dystopie pour d'autres : et si Eric Zemmour était élu Président de la République en 2022 ? Farid Boudjellal, auteur engagé aux valeurs humanistes, et François Durpaire, universitaire et historien, dépeignent ce que pourrait être la société sous son ère présidentielle. L'élection présidentielle 2022 aura lieu les 10 et 24 avril. Parmi les candidats : Eric Zemmour. Majeur, détenteur de la nationalité française, jouissant de ses droits civiques et politiques et inscrit sur les listes électorales, il ne lui reste qu'à recueillir la majorité des suffrages exprimés. Deux parcours se tissent en parallèle pour finir par s'entrecroiser : celui de Saïda, une migrante qui vogue vers la France afin d'obtenir l'aide de son cousin, " Zemmour " ; et celle du journaliste, écrivain et homme politique, Eric Zemmour, généralement classé à l'extrême droite de l'échiquier politique. Comme l'a attesté un ministre du gouvernement Macron " Zemmour a-t-il réellement toutes les prédispositions pour devenir un dictateur ? ", ou à l'inverse, proposera-t-il un renouveau politique profitable à la France ? Elyzée vous invite à faire vos prospections sur l'avenir.