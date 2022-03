L'enfant du dragon fantôme Tome 2

Un duo magique et improbable paré pour une aventure hors du commun ! Dans monde imaginaire, il existe une forêt que tout le monde prend pour une décharge. Au milieu de celle-ci vit un vieux dragon dont les jours sont comptés. Un jour, il trouve par hasard une petite fille qui a été abandonnée au milieu des déchets. Contre toute attente, il va la prendre sous son aile pour la protéger. Peu après, le vieux dragon meurt, mais il se réincarne tel un phénix en un jeune dragon squelettique. Avec la jeune fille baptisée Eve, ils vont aller au-devant d'une grande aventure magique dans un monde qui leur est inconnue ! On retrouve dans L'Enfant du Dragon Fantôme les ingrédients qui ont fait le succès de plusieurs séries de MAG Garden que nous avons publié comme L'Enfant et le Maudit ou The Ancient Magus Bride : un duo improbable composé d'une jeune fille et d'un mentor d'une autre race. Et cette fois le mentor est une créature mythique qui fascine : un dragon. De leur rencontre inattendue au moment où ils vont apprendre à vivre ensemble, on est touché par leur relation et le lien qui se crée entre eux. Au-delà de l'aventure qu'ils vont vivre ensemble, l'autrice introduit des thèmes bien plus profonds comme l'acception de l'autre et le respect de la nature. Il y a un souffle écologique évident dans le récit avec la forêt où est abandonnée la jeune Eve qui sert de décharge publique. Les dessins sont sublimes, des traits très expressifs des humains au superbe design des créatures et bien sûr du dragon.