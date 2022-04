Pierre le Grand à Dunkerque

Dunkerque et ses environs pouvait déjà se targuer du patronnage de Jean Bart. Le rayonnement de ce corsaire célèbre provoqua l'interêt puis l'envie d'explorer la région à un autre et non moins prestigieux personnage, le Czar Pierre Ier de Russie. Cette première étrangeté regroupée ici avec bien d'autres dans un livre où l'Histoire, grande ou petite, réserve son lot de surprises.