Donnant une autre voix à l’heure

Fort injustement, il semble aujourd'hui n'être plus que l'auteur du trop fameux : Bruges-la-Morte, chef-d'oeuvre de la modernité, publié en feuilleton dans les colonnes du Figaro, avant de l'être en volume, chez Flammarion, en 1892. De son vivant, pourtant, sa notoriété fut grande, pour ne pas dire plus, et ses amitiés admiratives nombreuses : Mallarmé, les Goncourt, Rodin, Huysmans, Daudet, Rops, Redon, Monet, Cézanne, Carrière, pour ne citer que ceux-là. Classé parmi les poètes et romanciers symbolistes, Georges Rodenbach (1855-1898) est effectivement l'auteur d'une oeuvre remarquable et terriblement prolifique, dont la variété semble aujourd'hui plus qu'oubliée. C'est la richesse et la beauté de cette oeuvre que le présent volume propose de (re)découvrir, en proposant, dans l'immense palette de cette création, quelques pièces parmi les plus remarquables.