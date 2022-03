Pour l'honneur des Rochambelles

La quête d'une femme sur les traces d'un lourd secret familial, hérité de la Seconde Guerre Mondiale. En 1944, Alma s'est enrôlée parmi les Rochambelles, ces infirmières et ambulancières de la 2e division blindée. Elle était au plus près des soldats, de l'Angleterre aux plages du Débarquement, de Paris à l'Allemagne, conciliant son engagement et sa vie de femme. A 96 ans, alors qu'elle assiste à une cérémonie de remise de médaille pour son héroïsme, Alma meurt d'une attaque. Avant de s'effondrer, elle demande pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille, Marion, se lance dans une enquête pour tenter de comprendre le sens de cette dernière parole et de découvrir le douloureux secret qu'elle renferme.