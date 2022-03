Entrez dans Yardam, là où la folie est sexuellement transmissible ! Un mal sournois ronge la ville de Yardam : de plus en plus de gens se retrouvent à errer dans ses ruelles étouffantes, telles des coquilles vides. Les lourdes portes se referment sur la cité par ordre de l'empereur, laissant sa population seule derrière les hautes murailles. Un couple de médecins étrangers, Nadja et Feliks, s'y invite pourtant afin d'aider à enrayer la folie sexuellement transmissible qui la ronge. Ils font la rencontre de Kazan, personnage trouble, détestable, dont l'aide leur sera pourtant précieuse. Mais s'il est si prompt à s'attacher à leurs pas, c'est qu'il est lui-même l'un de ces voleurs d'âmes, qui aspirent les facultés et les personnalités d'autrui...