Mémoires. Les champs de braises, Edition collector

Les Mémoires d'une figure militaire exceptionnelle, de la Résistance au putsch d'Alger en passant par la Gestapo, le camp de Buchenwald, la Légion étrangère, l'Indochine, Suez. . UN DESTIN : de Buchenwald au putsch d'Alger en passant par la grande passion indochinoise, Hélie de Saint Marc (1922-2013) a vécu la plupart des tumultes et des contradictions de notre histoire contemporaine. UN HOMME : on a dit de lui qu'il portait sa vie dans son regard. Courageux et méditatif, tolérant et révolté, il déroute les analyses d'une seule pièce. UNE VOLONTE : à soixante-quatorze ans, Hélie de Saint-Marc a décidé de raconter ce qu'il a appris de l'existence. A la lumière de son aventure, il s'explique sur le courage, l'engagement, la fidélité, l'honneur, l'amour, la prison, la mort, le sens d'une trace humaine... UNE MEMOIRE : les Champs de braises parlent de ces camps de déportés rendus à la rouille et au vent, du Vietnam palpitant et meurtri qu'Hélie de Saint Marc a tant aimé, ainsi que de ces années algériennes qui ont laissé, de chaque côté de la Méditerranée, un goût de cendres et d'inachevé. Un témoignage exceptionnel, d'une de nos plus grandes figures militaires, dans une édition collector.