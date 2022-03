Au coeur de Notre-Dame. Journal d'une renaissance

Trois ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, Monseigneur Chauvet, recteur de la Cathédrale, nous invite à partager son quotidien au coeur d'un chantier historique entre travaux, prières, relations politiques et diplomatiques. Un témoignage inédit de premier plan. " Comme chacun d'entre vous, j'ai été profondément blessé par l'incendie de Notre-Dame et il faut du temps pour que la plaie se cicatrise. Je vous avoue qu'il m'est toujours difficile de parler de l'incendie et je ne regarde pas les films sur la cathédrale pour éviter des larmes. Si j'ai accepté de tourner des reportages, c'est bien pour Notre-Dame. D'ailleurs, ma mission n'est-elle pas de devenir un des nombreux messagers de ce haut-lieu ? Par la force des choses, je suis en contact avec de très nombreux journalistes français et étrangers. En une année, plus de 380 interviews pour dire souvent la même chose... avec le sourire. Quel message essentiel dois-je faire passer ? L'Espérance ! C'est d'ailleurs ce qui me fait vivre. Je suis touché par toutes les marques de reconnaissance. La cathédrale a marqué les Français ; que de fois ai-je entendu : " Comment va Notre-Dame ? "... Elle va bien, je vous remercie ! J'ajoute qu'il faut de la patience, mais le temps passe vite. Déjà plus de trois ans ! Ce livre veut retracer ces trois années à partir de différents thèmes comme l'Académie, la Vierge, le Parvis, la pandémie, l'avancement des travaux, les relations politiques et diplomatiques. Cela évitera une chronologie fastidieuse. Chaque chapitre traitera d'une question de fond sans oublier les anecdotes qui sont mon quotidien. "