Le livre qui t'explique enfin tout sur les parents

Toute la vérité sur les parents ! Une édition spéciale avec 25 stickers en bonus et toujours des rires, des fous rires, des dessins et de l'amour à chaque page. Découvre enfin pourquoi tes parents sont des créatures exceptionnelles, pourquoi ils te font manger des légumes et tout le reste. Tu comprendras que même lorsqu'ils te gonflent, c'est pour TON PLUS GRAND BONHEUR ! Le sujet des parents, pour rigoler et mieux les aimer Les dessins déjantés qui font mouche, les pages fluo qui donnent envie de lire même aux plus réticents Un petit bijou d'humour mais aussi plein de poésie, à lire en famille dès 8 ans.