Bonne nuit, petite chérie !

Quand les parents ne veulent pas aller dormir... . L'histoire du soir est racontée, le bisou est donné. Il est l'heure de dormir. Petitechérie s'enfonce avec délice sous les couvertures et ferme les yeux... Soudain, toc toc toc ! C'est Maman qui s'inquiète : Petitechérie n'aurait-elle pas oublié d'aller faire pipi ? Toc toc toc, voilà Papa aussi, qui vient avec un orchestre chanter une berceuse. Puis des guirlandes de Noël, pour qu'elle n'ait pas peur du noir. Et un hamac, un radeau, des étoiles filantes, et puis... AH NON ! Cette fois, ça suffit ! Petitechérie en a assez : Papa et Maman, au lit ! Un album pour les enfants de 4 ans et plus.