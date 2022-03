Les amis de la ferme

Un livre idéal pour accompagner le rituel du coucher du bébé de façon tendre et ludique. Bébé tourne les pages, ferme les yeux de tous les animaux et leur dit " bonne nuit " pour se préparer à aller au dodo : Au dodo, petit poussin (couverture) Au dodo, les lapins Au dodo, les vaches Au dodo, les cochons Au dodo, les moutons A la fin, tous les animaux sont endormis et on invite le bébé à fermer les yeux, lui aussi. Un livre animé pour les bébés, dès 6 mois.