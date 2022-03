Zélie et Micha Tome 2 : Mystère au manège

Une nouvelle série Premières Lectures en bande dessinée ! Une nouvelle série en bande dessinée, dans un univers drôle et fascinant. Zélie et Micha vivent avec leurs parents dans la caravane d'une fête foraine. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est résoudre des mystères ! Cette fois, c'est le manège de Loulou qui a été vandalisé : quelqu'un a taggué partout " Ce manège est nul, n'y allez pas ! " et répandu des tickets déchirés partout. Qui a commis ce méfait ? Les apprentis détectives mènent l'enquête ! Bande Dessinée à lire dès 6 ans.