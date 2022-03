Les sportives et les danseuses - J'habille mes amies (volumes combinés)

Ce volume combiné réunit deux livres d'autocollants de la collection à succès J'habille mes amies. Ce formidable livre d'autocollants réunit deux livres de la collection disponibles également séparément : Les sportives et Les danseuses. Avec plus de 550 autocollants représentant des tenues de sport et de danse, dont des jodhpurs, des justaucorps, des tutus et des robes de bal, les enfants prendront plaisir à habiller les amies qui aiment le sport et la danse. Les nombreuses activités auxquelles elles participent ne manqueront pas de les inspirer : patinage artistique, surf, hockey sur glace, danse orientale, samba, flamenco...