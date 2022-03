Bio et sans sulfites !

Le vin bio est en plein développement et, depuis quelques années, on assiste à un boum des bio sans sulfites. Un vigneron sur trois en bio élabore au moins une cuvée sans cet intrant allergène et de grosses coopératives sortent des centaines de milliers de bouteilles de vins sans sulfites. Même les journaux professionnels en font leur une. Néanmoins, pour répondre à l'afflux de la demande des consommateurs, négociants et domaines mettent souvent de tels vins sur le marché sans en maîtriser la technique, tandis que de grands laboratoires planchent sur le sujet sans succès. Après un bref panorama historique des sulfites et de leur utilisation dans le vin, ce livre aborde leurs effets nocifs sur la santé puis s'interroge sur les pratiques de vinification avant de s'intéresser aux vignerons qui mettent en place des méthodes alternatives. Cet ouvrage a pour objectif d'informer objectivement le lecteur du phénomène des vins bio sans sulfites, tout en apportant sa pierre au combat contre une "pensée unique" qui a jusqu'ici guidé l'agriculture conventionnelle vers un écueil tant environnemental que sanitaire.