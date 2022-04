LES AVENTURIERS DE LA GORGONE-POURPRE - ALERTE AU PÔLE NORD

Direction le Pôle Nord et la banquise pour nos apprentis matelots qui participent à une campagne de prélèvements sur la banquise pour l'Institut Polaire Réchauffement climatique, animaux en danger, rencontres avec le peuple Inuit... Tallulah, Alice, Hugo et l'équipage de la Gorgone-Pourpre repartent à l'aventure et se retrouvent face à de terribles pirates qui sévissent dans l'univers glacé ! Heureusement, Cap'tain Génial n'est jamais très loin pour leur venir en aide... -