L'entreprise existentielle. Le Vivant au coeur de la stratégie

Urgence climatique, crise sanitaire, pression des réglementations environnementales, conscience écologique des consommateurs, recherche de sens des salariés, menaces sur l'humanité... Face à ces enjeux majeurs, le temps du greenwashing est révolu. Les entreprises doivent se réinventer en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), mais pas seulement. Il leur faut redonner du sens à leur mission, revoir la pertinence de leur stratégie et de leurs actions dans l'écosystème. Il est désormais urgent de prendre soin du vivant, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise, pour assurer la pérennité des organisations, de la société et celle de l'espèce humaine. Cet ouvrage questionne les dirigeants d'entreprise et leur stratégie, mais aussi chacune et chacun d'entre nous, à son échelle, sur sa place dans la refonte de notre système économique. Pour concrétiser cette alliance avec le Vivant, les auteurs proposent un chemin de réflexion et une méthode pour se mettre au service de la vie, dans les actes et les modes de pensée, tant dans le quotidien de chacun que dans celui des organisations.