Rando-biere en occitanie

Amateurs de bières artisanales ? Suivez le guide ! Partez à la découverte de randonnées originales, citadines ou insolites en Occitanie et qui ont la bonne idée de se dérouler à proximité de brasseries artisanales de qualité. Vous pourrez ainsi marier plaisir de la marche et dégustation zythologique (étude de la bière). Arpentez la région des Cévennes à la Catalogne, en passant par les paysages du littoral méditerranéen, des garrigues et des causses, ainsi que les villes occitanes. Et laissez-vous surprendre par le renouveau du savoir-faire brassicole en trempant vos lèvres dans des bières de caractère brassées par des artisans qui travaillent les matières premières avec passion. Départements couverts : Gard, Hérault, Aude, Pyrénées Orientales, Lozère, Aveyron.