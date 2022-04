Rando-biere en alsace

Amateurs de bières artisanales ? Suivez le guide ! Partez à la découverte de randonnées originales, urbaines ou insolites en Alsace et qui ont la bonne idée de se dérouler à proximité de brasseries artisanales de qualité. Vous pourrez ainsi marier plaisir de la marche et dégustation zythologique (étude de la bière). Des sommets vosgiens aux zones humides du Rhin, en passant par les richesses patrimoniales des villes et des paysages agraires (houblonnière et vignoble), laissez-vous surprendre par le renouveau du savoir-faire brassicole alsacien en trempant vos lèvres dans des bières de caractère brassées par des artisans qui travaillent les matières premières avec passion.