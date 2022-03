Jean Prouvé. Restaurer les objets techniques

L'oeuvre de Jean Prouvé incarne les paradoxes de la sauvegarde de la production architecturale récente. A l'appui de quelques réalisations emblématiques, cet ouvrage souhaite porter, sans tentations agiographiques, un regard sur l'actualité de l'oeuvre construite de Jean Prouvé et les enjeux de sa restauration. Corpus d'une extraordinaire richesse et acuité, le " patrimoine Prouvé " concentre, par son histoire et son devenir, les tenants et les aboutissants de la discipline de la sauvegarde du patrimoine moderne et contemporain.