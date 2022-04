Roi Tengiz (Le)

La bataille fait rage depuis la mort de l'ancien Empereur... Les armées deTengiz semblent contenir les assauts furieux des Ilkhans de la steppe. Soudain, une flèche empoisonnée d'un archer Ilkhan blesse leur roi. Le trépas du souverain est proche et pourtant il demande à son scribe de venir pour qu'il fixe à tout jamais son histoire. De la mort de son père, l'illustre Kamachak le faucon, à son couronnement dans la salle des Sages, il raconte les événements tels qu'il les a vécus. Turghul, le seigneur des steppes, pour légitimer son pouvoir, et croyant à une prophétie qui annonçait qu'il serait Empereur pour cent et un jours, déclare la guerre à Tengiz. Il refuse de prêter serment aux mages : la guerre devient inévitable. Les chamans qui l'entourent le poussent à agir de la sorte car ils veulent éliminer les mages officiels et les remplacer. Les autres tribus et les deux frères du roi contestent l'intronisation de Tengiz. Le Koukri, l'épée royale, va disparaître : Tengiz doit retrouver