La culture géniale. Quinze exercices de mémorisation pour petits et grands

Un petit livre d'exercices de mémorisation pour toute la famille. Qui d'entre vous saurait réciter les grandes espèces du vivant, les ères géolo- giques, les noms des douze Césars ? Ces richesses du monde, nous les avons ap- prises écolier, puis oubliées au fil des années. Parfois, un enfant inquiet d'une prochaine évaluation nous replonge dans ces souvenirs d'écolier. Nous voici alors bien démunis : comment l'aider ? Comment le guider sur la voie d'un ap- prentissage joyeux, non punitif et efficace ? Et comment partager avec lui cet appétit d'apprendre ? Sébastien Martinez est un spécialiste bien connu des techniques de mémorisation. Il propose, depuis son premier livre, de se détourner de la voie du rabachage pour emprunter le chemin de l'imagination et du jeu. Il propose ici au lecteur, petit ou grand, seul ou à plusieurs, de mémoriser des connaissances concrètes - des tables de multiplications aux notions de géogra- phie, en passant par les couleurs de l'arc-en-ciel. Initiation aux arts de mémoire et livre d'exercices pour les plus aguerris, ce livre est une invitation à se libérer de ses craintes pour plonger dans l'exaltation de l'apprentissage.