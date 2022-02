Cordouan. Un phare inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco

Géant impassible et gardien solitaire, à sept kilomètres au large, dans cette zone mystérieuse où se forment et se déforment les bancs, où Michelet a vu "le mariage du fleuve et de l'Océan" , le phare de Cordouan est le seul phare de France à rester habité. Il a sauvé bien des navires aventurés dans les tourbillons de la Gironde. Cordouan collectionne tous les superlatifs : "Versailles de la mer" , plus ancien et plus beau phare de France, l'un des 10 plus élevés au monde avec ses 68 mètres de haut. Site absolument unique, il offre une vue exceptionnelle sur la Gironde et les cotes royannaises et médocaines en récompense de l'ascension des 331 marches- 6 étages -qui mènent à la lanterne. Cent cinquante-neuf ans après avoir été déclaré "monument historique" , en même temps que Notre-Dame de Paris, ce qui en dit long sur la beauté de son architecture, il a été inscrit au "patrimoine mondial de l'Unesco" le 24 juillet 2021.