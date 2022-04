Thorgal - Tome 1 - La Magicienne trahie rééd nouvelles couleurs

Thorgal Aegirsson est en mauvaise posture : il est enchaîné à un rocher et est condamné à mourir, noyé par la marée montante. Son crime est d'avoir osé aimer Aaricia, la fille du roi des Vikings du Nord, lui, le bâtard né d'on ne sait qui et on ne sait où. Il doit son salut à une magicienne qui le sauve en échange de son obéissance... Une nouvelle version totalement recolorisée par Gaétan Georges, le coloriste des albums les plus récents. Une réédition parfaite pour faire découvrir la saga mythique à petit prix.